Українська співачка Камалія нарешті змогла відчути радість від довгоочікуваної зустрічі зі своїми дочками-близнюками, Арабеллою та Мірабеллою. Нині дочки Камалії продовжують навчання у Великій Британії.
Вона вирішила поділитися цим чудовим моментом із шанувальниками, опублікувавши в Instagram чудове фото, на якому вона без макіяжу щасливо обіймає своїх дівчаток, яким виповнилося вже 9 років.
"Нарешті разом! Немає нічого ціннішого, ніж бути поряд зі своїми дорогими дочками", - написала співачка у підписі до фотографії, відображаючи свої глибокі почуття та радість від возз'єднання з родиною.
Суворий розклад концертів та непроста ситуація в країні не дозволяють Камалії насолоджуватися постійною присутністю поряд із дочками.
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У зв'язку з цим, Арабелла та Мірабелла вирушили до Великобританії для продовження освіти. Як раніше розповідала сама Камалія, це було рішення, ухвалене спільно з батьком дітей, Мохаммадом Захуром, з метою забезпечення їхньої безпеки. Дівчата живуть у Лондоні разом із батьком.
«Щастя вам, здоров'я, успіхів у всьому; Що за українки?; Твої доньки, чудовий комплімент від Бога, гідна подвійного повторення 🥰Щастя Вам🥰
Камалія, сил тебе, і природно щастя, ми всі проходимо перевірки часом та терпінням.; Дай бог здоров'я та світу!!; Ви чарівні, божої вам благодаті» - підтримали Камалію у мережі.
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