Співачка Світлана Лобода не коментувала скандал, проте він знову отримав продовження.

Українська співачка Світлана Лобода нещодавно оголосила про намір провести концерт, пов'язаний з благодійним заходом, спрямованим на збір коштів для відновлення ЛОР-відділення "Охматдит". При цьому в дитячій лікарні заявили, що з ними не пов'язувалися щодо подібних заходів.

Ще вчора в мережі з'явилася заява Osocor Residence, вони не скасовуватимуть благодійний концерт Лободи 25 серпня, бо співачка займає «чітку проукраїнську позицію», а її «благодійну та громадську діяльність на користь України».

Проте після громадського резонансу, піднятого в мережі, стало відомо, що оголошення про концерт вже "зникло".

Так, повідомляється, що сторінок закладу Osocor residence зникло оголошення про концерт Лободи. Також із сайтів-операторів видалили сторінки про концерт.

Чи відбудеться сам захід невідомий, організатори нічого про відміну не повідомляли.

Раніше клініка Охматдит заявила, що з нею не погоджували «благодійний» концерт Лободи, який мав відбутися на підтримку медзакладу.

У мережі відреагували на продовження розглядів:

«Замовили бідолахою; У фб є. Вони походу туплять у фб, і каманти не закрили. Швидше!); Зараз до раміни піде знову плакати; скоро ця співачка буде в Макдональдсі працювати... якщо її туди захочуть взяти;

Вони просто прибрали подію, але певно не скасували; ехх.. я вже був налаштований йти на концерт і творити хаос!); Знову говоритиме, що її "замовили"; Може, вже всі квитки продані ось вони і зняли оголошення, а потім буде концерт».

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