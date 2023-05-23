Українська співачка Світлана Лобода нещодавно оголосила про намір провести концерт, пов'язаний з благодійним заходом, спрямованим на збір коштів для відновлення ЛОР-відділення "Охматдит". При цьому в дитячій лікарні заявили, що з ними не пов'язувалися щодо подібних заходів.
Ще вчора в мережі з'явилася заява Osocor Residence, вони не скасовуватимуть благодійний концерт Лободи 25 серпня, бо співачка займає «чітку проукраїнську позицію», а її «благодійну та громадську діяльність на користь України».
Проте після громадського резонансу, піднятого в мережі, стало відомо, що оголошення про концерт вже "зникло".
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Так, повідомляється, що сторінок закладу Osocor residence зникло оголошення про концерт Лободи. Також із сайтів-операторів видалили сторінки про концерт.
Чи відбудеться сам захід невідомий, організатори нічого про відміну не повідомляли.
Раніше клініка Охматдит заявила, що з нею не погоджували «благодійний» концерт Лободи, який мав відбутися на підтримку медзакладу.
У мережі відреагували на продовження розглядів:
«Замовили бідолахою; У фб є. Вони походу туплять у фб, і каманти не закрили. Швидше!); Зараз до раміни піде знову плакати; скоро ця співачка буде в Макдональдсі працювати... якщо її туди захочуть взяти;
Вони просто прибрали подію, але певно не скасували; ехх.. я вже був налаштований йти на концерт і творити хаос!); Знову говоритиме, що її "замовили"; Може, вже всі квитки продані ось вони і зняли оголошення, а потім буде концерт».
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