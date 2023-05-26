Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олександра Заріцька повідомила про прем'єру mood-відео на пісню гурту KAZKA "Без кохання", в якому вона з'явилася в образі нареченої, супроводивши пост кадрами зі своїм нареченим. Виявилося, що співачка дійсно заручена з motion-дизайнером і музикантом Павлом Тараненком, який працює під псевдонімом HAWX.

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню БЕЗ КОХАННЯ. Звісно, наречена я там не просто так) Я заручена!💍🤍 Досі не можу повірити)))!", — зізнається солістка KAZKA Олександра Заріцька.

У коментарях зірку KAZKA Олександру Заріцьку засипали привітаннями інші українські знаменитості, серед яких Леся Нікітюк, Мішель Андраде, Володимир Остапчук, Roxolana (Роксолана Сирота), Ірина Монатик та інші.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька почала зустрічатися з Павлом Тараненком у 2021 році. Жити закохані стали разом за кілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення, а війна лише зміцнила їх стосунки.

Нещодавно солістка KAZKA Заріцька зізналася, що хотіла б зіграти дві весільні церемонії: одну на Закарпатті, а другу – у Криму після його повернення під контроль України.

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