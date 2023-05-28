Відома популярна співачка Тіна Кароль у рожевій сукні-комбінації збентежила шанувальників провокаційним кадром. Як відомо, артистка вже не перший рік підбирає дороге вбрання для фотосесій і робить на них акцент.
Цього разу Кароль обрала сукню від бренду Nué за понад 45 тисяч гривень. На цих свіжих знімках Тіна позує у сукні з тонкими бретелями, що надають її талії витонченості та елегантності. У деяких чорно-білих фотографіях її одяг практично зливається з тлом, створюючи відчуття, що вона оголена.
«Сила жіночності справді надзвичайна, особливо у складний період. Українки мають вроджену здатність залишатися міцними та стійкими в умовах негараздів, надихаючи оточуючих своєю незламною впевненістю та грацією» - пише Кароль.
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У мережі ж були здивовані вибором вбрання Тіни Кароль та одним пікантним моментом:
«Ой, я на першому фото не одразу сукню побачила. Думаю, ого Тіна дала; Якщо вам сьогодні дуже спекотно... - не турбуйтесь, це Тіна Кароль; Теж не відразу побачила цю сукню; Як наше ППО та майбутнє контрнаступ ЗСУ;
Якщо біля Кароль, є чоловік, який досі не зробив їй пропозицію – він дурбецало…; Від деяких фото у мене щелепа виявилася на підлозі».
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