Оля Цибульська, кума Дзідзьо, показала свого сина та чоловіка, поділившись особистим з українцями.

Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська показала, як проводить час із чоловіком та сином, привітавши українців зі святом. Зірка поділилася фото у своєму блозі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Звідки ти?

З Днем Народження, Київ.

Місто, де зустріла себе.

Де падала і піднімалася.

Де люблю та кохана.

Де стала мамою та собою.

Де вирує робота, життя.

Де справджуються і розбиваються мрії.

Тут я й у блекауті, у темні часи та під травневим кольором. Кохаю! Дякую за це свято нашій ППО", - написала кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі куме соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Олі Цибульській:

"З Маріуполя, але вже 9 років живу в Києві. Зустріла тут любов, народила двох синів І дуже люблю це місто",

"Сьогодні ще день народження Сєвєродонецька!!!",

"Я з Хмельницького. Люблю це місто. Люблю Україну та люблю Київ, хоч і не була там жодного разу",

"Я виросла на Кіровоградщині, потім 8 років жила у Чернівцях. Тепер уже 3 роки мешкало у місті Лева",

"З Олександрії... Сьогодні і день народження нашого міста!!! Вітаю і земляків та киян - Перемоги та процвітання".

Останні новини України:

Нагадаємо, Цибульська розкрила, чим закінчилися останні спроби схуднути.

А ще Politeka писала, що Цибульська насмішила відео зі своєю родиною на кухні.

Також Politeka повідомляла, що Цибульська згадала близьку людину, яку втратила



