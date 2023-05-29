Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська показала, як проводить час із чоловіком та сином, привітавши українців зі святом. Зірка поділилася фото у своєму блозі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Звідки ти?
З Днем Народження, Київ.
Місто, де зустріла себе.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Російські повстанці показали ефективність: розкрито три цілі рейду в Білгородській області росії
Є жертви та руйнування: рф здійснила наймасованішу атаку "шахедами", моторошні кадри
"Не треба було вірити Сі Цзіньпіну": Україна потрапила до політичної пастки Китаю, що відомо
Польща оголосила про серйозні зміни для біженців з України: кому доведеться повернутися додому
Де падала і піднімалася.
Де люблю та кохана.
Де стала мамою та собою.
Де вирує робота, життя.
Де справджуються і розбиваються мрії.
Тут я й у блекауті, у темні часи та під травневим кольором. Кохаю! Дякую за це свято нашій ППО", - написала кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі куме соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Олі Цибульській:
"З Маріуполя, але вже 9 років живу в Києві. Зустріла тут любов, народила двох синів І дуже люблю це місто",
"Сьогодні ще день народження Сєвєродонецька!!!",
"Я з Хмельницького. Люблю це місто. Люблю Україну та люблю Київ, хоч і не була там жодного разу",
"Я виросла на Кіровоградщині, потім 8 років жила у Чернівцях. Тепер уже 3 роки мешкало у місті Лева",
"З Олександрії... Сьогодні і день народження нашого міста!!! Вітаю і земляків та киян - Перемоги та процвітання".
Останні новини України:
Нагадаємо, Цибульська розкрила, чим закінчилися останні спроби схуднути.
А ще Politeka писала, що Цибульська насмішила відео зі своєю родиною на кухні.
Також Politeka повідомляла, що Цибульська згадала близьку людину, яку втратила