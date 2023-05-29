Відома співачка Юлія Саніна поділилася кадрами, на яких показала, як виглядає до концерту та після.

Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка була ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі і викликала фурор на конкурсі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці Instagram. Так, цього разу Юлія Саніна поділилася фото із розряду "до і після" виступу.

Так, різниця між знімками, як кажуть на особу – на першому фото Юлія Саніна за повного параду. На ній червоне смугасте вбрання, пишне красиве укладання і бездоганний макіяж, при цьому вона злегка посміхається в камеру. На другій фотографії Юлія Саніна виглядає щасливішою, вона радісно сміється, проте її зовнішній вигляд трохи змінився. Тут її волосся вже розпатлане, макіяж трохи "втомився", але вогник в очах залишився.

У підписі до публікації Юлія Саніна написала: "До/Після виступу. Дякую за ці емоції!".

Шанувальники не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нові фото зірки:

"Дякую за чудовий концерт у Ризі!".

"Дякую за вашу творчість, за те, що ваш гурт існує. Це був божевільний драйв, який запам'ятається надовго".

"Емоції через край".

"Яка крутість! Так люблю вашу посмішку!".

"Юліє, Ви ідеально вели Євробачення! Гідно! Дякую Вам!".

"Дякую за концерт у Ризі, досі під враженнями. Ви нереально крута".

"Це було щось неймовірне. Дякую за шквал емоцій. Сподіваюся, наступна зустріч із вашою групою буде дуже скоро".

"Це була пожежа, просто найкращі".

"Красуня наша".

"Після явно веселіше".

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