Відома популярна співачка Тіна Кароль поділилася добіркою кадрів у улюбленому образі із класичними штанами та топом від українського виробника. На цей раз схудла Тіна Кароль зробила акцент на животі.
Як відомо, артистка довгий час не могла привести себе у форму і зізналася, що перестаралася з багатьма дієтами. Тільки через безліч спроб вона знайшла оптимальний варіант по догляду за собою.
Тепер Тіна Кароль впевнено сяє на зйомках у вбранні від українських дизайнерів.
«Як тебе не любити, Києве мій!» – пише Кароль під кадрами.
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У мережі поділилися думкою:
«Як тебе не любити Тіна!; Яка красуня 😍; Так легко у хмарах; Люблю живі фото 🥹💔; Дуже гарна 🔥; Неперевершена Тіна - неперевершений Київ ❤; Все я пішла замовляти такий самий піджак;
Твоя шикарна краса, Гарна ти душею та зовні! ; Ти ексклюзив, ти одна; як добре перетворилася».
Раніше Кароль обрала сукню від бренду Nué за понад 45 тисяч гривень. На цих свіжих знімках Тіна позує у сукні з тонкими бретелями, що надають її талії витонченості та елегантності. У деяких чорно-білих фотографіях її одяг практично зливається з тлом, створюючи відчуття, що вона оголена.
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