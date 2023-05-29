Алан Бадоєв ще кілька років тому був одним із небагатьох, хто захищав запроданку Ані Лорак, мовляв, у політиці вона слабка, але нібито проставляла нашу країну завдяки своїм пісням. У новому інтерв'ю Раміні Есхакзай Алан Бадоєв забрав свої слова назад і розповів, що тепер думає про співачку, записавши до неї звернення.

"Ані, от ти ж... Я, звісно, собі так думаю, що ти можеш подивитися це інтерв'ю. Я не знаю, хто там твої друзі... От хто твої друзі, котрі біля тебе, їх треба повбивати, бо вони щось не те кажуть і, мабуть, щось вже в тобі так змінилося. Що там в голові? От скажи мені, будь ласочка, чому ти не розумієш, що це твоя країна. Так, зараз вже, може, вона і не твоя, тому що ти не виправдала ні можливості, котрі тобі надавалися, на жаль, не виправдала нічого людського в собі", — звернувся Алан Бадоєв до Ані Лорак.

Алан Бадоєв зізнався, що не розуміє українців, які не висловили свою позицію щодо війни.

"Якщо чесно, я просто у шоці від того, що не відчули люди, що треба прямо зараз, не задля того, щоб виправдовуватись, не задля того, щоб піймати хайп сповіді (це ж було зразу видно, хто це робив для того, щоб з'їхали з них), а задля того, щоб допомогти. Якщо твій поклик у цей самий час сказати: "Стоп, я не розумію. Починається війна, це все неправильно, це все не те, що має відбуватися". Тому що ти хочеш, щоб воно зупинилося, ти бажаєш допомогти своєму народу, ти бажаєш змінити ту жахливу ситуацію, котра відбулася. Що тобі може заважати для цього: гроші, дім, вілла?", — додав Алан Бадоєв.

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