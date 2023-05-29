Відома популярна співачка Тіна Кароль поділилася емоційними кадрами після нового удару окупантів у наші міста. Артистка показала, як маленькі діти біжать із занять, щоб сховатися в укритті.
Через повітряну тривогу школярам довелося зірватися із занять, щоб під час тривоги швидко пройти в укриття. Тіна Кароль відразу опублікувала кілька кадрів, причетних до нічного та ранкового обстрілу.
"Діти кричать!" - додала Тіна Кароль із обуренням під новими кадрами.
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Як відомо, сьогодні у понеділок, 29 травня, під час обстрілу Києва уламки російських ракет впали у двох районах столиці.
Конкретно в Оболонському та Подільському районах зафіксовано падіння уламків внаслідок роботи систем протиповітряної оборони (ППО) із противниковими цілями під час атаки на Київ. Багато зірок, як і Тіна Кароль, відреагували на ракетний удар російських злочинців.
Раніше Кароль показала нову фотосесію та влаштувала зйомку у сукні від бренду Nué за більш ніж 45 тисяч гривень.
«Сила жіночності справді надзвичайна, особливо у складний період. Українки мають вроджену здатність залишатися міцними та стійкими в умовах негараздів, надихаючи оточуючих своєю незламною впевненістю та грацією» - пише Кароль.
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