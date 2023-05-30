Відома співачка Надя Дорофєєва , яка повернулася до активних робочих буднів у Києві, вирішила поділитися переживаннями після ракетного удару. Як відомо, останнім часом окупанти розпочали активний обстріл наших міст, а сьогодні ближче до полудня росіяни вирішили знову вчинити напад на наші міста.

Надя Дорофєєва вирішила висловитися з цього приводу:

«Втома після туру, війна, летять ракети вночі та вдень. Ось сьогодні - перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся щоб наздогнати свій режим, сідаєш у тачку ... і тебе накриває.

Невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск, відповідальність. Тільки сіла випити кави і приїла. Сьогодні від мене вперше не позитивний піст, бо фіг його знає, як зібратися. І як ви всі, люди, тримаєтеся» – написала на емоціях Дорофєєва.

У мережі почали ділитися своєю думкою під постом Наді Дорофєєвої:

«Ніяк .... я пів дня плачу і не можу зібратися; на це розраховує орда, щоб зламати нас психологічно; Після більше року я не перестаю дивуватися, наскільки це можливо, що вам доводиться проходити через усе це;

Саме цього вони й вимагають; Тримайтеся; Всі ми втомилися, але не зламані; Все буде добре Надь, усьому свій час».

Раніше Надя Дорофєєва привернула увагу соціальних мереж своїми новими фотографіями, на яких вона наголосила на важливості своєчасного звернення до лікаря, використовуючи незвичайний та провокаційний підхід.

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