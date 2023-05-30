Известная певица Надя Дорофеева, которая вернулась к активным рабочим будням в Киеве, решила поделиться переживаниями после ракетного удара. Как известно, в последнее время оккупанты начали активный обстрел наших городов, а сегодня ближе к полудню россияне решили вновь совершить нападение на наши города.

Надя Дорофеева решила высказаться по этому поводу:

«Усталость после тура, война, летят ракеты ночью и днем. Вот сегодня – прервав спорт, не успев нормально позавтракать, бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься чтобы догнать свой режим, садишься в тачку…и тебя накрывает.

Неуверенность, сомнения, постоянное социальное давление, ответственность. Только села выпить кофе и при**ела. Сегодня от меня впервые не положительный пост, потому что фиг его знает, как собраться. И как вы все, люди, держитесь» - написала на эмоциях Дорофеева.

В сети принялись делиться своим мнением под постом Нади Дорофеевой:

«Никак….я пол дня плачу и не могу собраться; на это и рассчитывает орда, чтобы сломать нас психологически; После более года я не перестаю удивляться, как это возможно, что вам приходится проходить через все это;

Именно этого они и добиваются; Держитесь; Все мы устали, но не сломлены; Все будет хорошо Надь, всему свое время».

Ранее Надя Дорофеева привлекла внимание социальных сетей своими новыми фотографиями, на которых она подчеркнула важность своевременного обращения к врачу, используя необычный и провокационный подход.

Последние новости Украины:

Напомним, "Вы прекрасна": Никитюк в узком топике "подогрела" весну на полную катушку, фото.

Как сообщала Politeka, "Так быстро растут": Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой.

Также Politeka писала, что "Лучшее в жизни": Приходько показала редкое фото с сыном, которого любит больше других своих детей.