Відома популярна співачка Тіна Кароль поділилася сміливим кадром із анонсом оновленої версії своєї пісні, яка зробила багато галасу. Тоді виявилось, що до створення нового кліпу артистки були причетні росіяни. Після цього Кароль повідомила, що видаляє новий кліп.

Кароль також зізналася, що кліп має бути видалений, навіть якщо для нього виконана велика робота.



"Я видаляю цей кліп. Для мене це дорого. Для мене це боляче. Але я не можу собі дозволити. Для мене моя репутація – це все моє життя", - заявила Кароль.

А цього разу вона анонсувала ремікс своєї скандальної пісні, привертаючи увагу до інших речей, зокрема до вбрання:

"Насолоджуйся легким вайбом у новому "Мед" remix" - написала Кароль під кадром.

У мережі висловили свою думку:

«😍 мені подобається; Яка пісня; Неймовірна пісня, дуже ніжна, чуттєва та надихаюча. Ви справжня красуня, справжня українська квіточка❤; нарешті цікаво стало;

Який це кайф для вух; Вау як це чудово; добре забувати про минуле».

Раніше ми також писали про те, що сталося більш детально:

Новий кліп Тіни Кароль Honey/Мед виявився з тюменським душком. У пості співачка відзначила команду, яка працювала над відео, і як мінімум троє з них – росіяни» - повідомляє " Культурна пральня" на своїй сторінці у Телеграм.

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