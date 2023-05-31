"Відома співачка Камалія, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, поділилася тяжкою новиною."

Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, нещодавно заявила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром багато років потому. Артистка відзначила свій день народження за кордоном, а сьогодні поділилася тяжкою новиною.

«Коли вчора всі постили фото пошкодженого уламками ракети будинку в Голосіївському районі Києва, я плакала від щастя, що моєї двоюрідної сестри не було на той момент будинку, бо її квартира була саме в цьому будинку.

Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавали віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані. Будинок непридатний для життя, сподіваюся відремонтують. Найжахливіше – загинула людина…» - написала Камалія про подію.

У мережі поділилися думкою:

«Серце розривається….Наш Голосіївський…😢; Жах 😭 бідні люди(; Щоб вони подихали, підонки; немає слів; Там вчора мої друзі все прибрали, розумнички; Це мій дім ....; Жах, люди тримайтеся, віримо в перемогу».

Ми також писали, незважаючи на заяву про розірвання шлюбу, Камалія та Захур зберегли відмінні стосунки, так, нещодавно вони разом з'явилися на червоній доріжці кінофестивалю Канна. А цього разу зірка зворушила сімейним фото з екс-чоловіком та доньками-близнючками. Як виявилось, зіркові батьки прийшли на шкільний концерт своїх дівчаток.

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