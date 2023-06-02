Популярна українська співачка Настя Каменських нещодавно оскандалилася, маючи намір розіграти машину вартістю понад мільйон гривень, зібравши на конкурсі понад два з половиною мільйони. Пожертвувати з цих грошей Каменських збиралася сто тисяч на потреби ЗСУ.
Люди були вкрай обурені цим піаром та написали багато негативу на адресу Каменських. Тепер коментарі ретельно видаляють, а багато хто нагадує коментарі ботів – однакові та майже одночасно написані.
«А що з машиною? Де розіграш?; Яка ти лицемірка. Неприємна; Настя, потап служити, коли піде?; А де інфініті потап до Іспанії поїхав; Що з коментарями Насті 😬 заберіть цих ботів;
Висловися своєму лисому, що тут ниєш сидиш. бабки тільки заробляє на цій війні; Що з коментарями Насті» – пишуть під постом Каменських.
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Також на іншому фото Настя Каменських позувала в яскравому светрі яскраво-фуксієвого кольору, на якому був промовистий напис, адресований путіну.
«Регулярні ракетні атаки та атаки дронами. Вони тероризують мирне населення, бо сподіваються залякати та виснажити. Але ми не зламаємось і не здамося. Тому що сильні та непереможні!» – написала Каменських.
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