Популярна українська співачка Настя Каменських, як і інші зірки, висловилася про День захисту дітей та черговий злочинний ракетний удар окупантів. Росіяни обстріляли вночі наші міста, внаслідок чого загинули маленькі діти.

Каменських вирішила висловитися про втрати та опублікувала емоційний кадр без зайвих деталей.

Сьогодні в Україні День захисту дітей. Але хто б міг подумати, що в 21 столітті нам доведеться захищати їх від ракет та дронів? Що в цивілізованому суспільстві замість святкувань з морозивом та кульками батьки українських дітей мають оплакувати втрати та молитися за збереження життя найдорожчих у світі людей?

Я щиро бажаю, щоб цей жах закінчився, і українські діти могли радіти дитинству та мріяти про щасливе майбутнє, яке у них ніхто не зможе відібрати. Бережіть дитинство. Не втрачайте дитину у собі» - пише Каменських.

У мережі висловили свою думку:

«Сподіваємося, що дуже скоро закінчиться і настануть знову мирні часи; Бережи Боже дітей України, від терористів; Боже 🙏🏼бережи наших дітей; як багато страждає, черга злочинців уже, хай вони заплатять».

Раніше Каменських намагалася провести конкурс, в результаті якого заробила б кілька мільйонів, публічно віддавши на авто військовим сто тисяч.

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