Популярная украинская певица Настя Каменских, как и другие звезды, высказалась о Дне защиты детей и очередном преступном ракетном ударе оккупантов. Россияне обстреляли ночью наши города, в результате чего также погибли маленькие дети.

Каменских решила высказаться о потерях и опубликовала эмоциональный кадр без лишних деталей.

«Сегодня в Украине День защиты детей. Но кто бы мог подумать, что в 21 веке нам придется защищать их от ракет и дронов? Что в цивилизованном обществе вместо празднований с мороженым и шариками родители украинских детей должны оплакивать потери и молиться о сохранении жизни самых дорогих в мире людей?

Я искренне желаю, чтобы этот ужас закончился и украинские дети могли радоваться детству и мечтать о счастливом будущем, которое у них никто не сможет отобрать. Берегите детство. Не теряйте ребенка в себе» - пишет Каменских.

В сети выразили свое мнение:

«Надеемся что очень скоро закончится и наступят вновь мирные времена; Береги Боже детей Украины, от террористов; Боже 🙏🏼бережи наших детей; как много страдает, очередь преступников уже, пусть они заплатят».

Ранее Каменских пыталась провести конкурс, в результате которого бы заработала несколько миллионов, публично отдав на авто военным сто тысяч.

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