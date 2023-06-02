Відома співачка Надя Дорофєєва , яка продовжує жити та працювати у Києві, розповіла про складну ситуацію та попросила допомоги в українців. Як відомо, росіяни продовжують щоночі обстрілювати нові міста, з'явилися жертви і серед дітей.

«1 дитина загинула та 1 дитина постраждала сьогодні після нічних обстрілів Києва… У день захисту дітей. Бо країна-гній, немає нічого святого. Мине час і ми дізнаємося про тисячі постраждалих дітей, які перебувають в окупації, яких вивезли за межі нашої країни… Я не можу уявити цей біль.

Сьогодні я ще раз хочу привернути увагу до долі втрачених українських діток і подякувати missingchildrenukraine, яка шукає і знаходить. Скільки вже діток повернулися у свої будинки 🙏 і я сподіваюся, їхня кількість зростатиме!» - Поділилася Дорофєєва.

Вона попросила допомоги, адже необхідно допомогти не тільки сім'ям, а й дітям, що загубилися.

Ярослав Майгур – 5-річний хлопчик із Харківщини. У вересні минулого року Куп'янськ-Вузловий залишався ще деякий час під окупацією, сім'я хлопчика намагалася виїхати в евакуаційній колоні, проте по них почали стріляти.

Батьки Ярослава загинули. Дитина вижила і попередньо її вивезли в Росію чи не підконтрольну Україні територію, але про її місцезнаходження нічого не відомо. Ярослава розшукує дідусь і дуже вірить у якнайшвидше повернення онука додому.

Надя Дорофєєва попросила всіх не байдужих людей повідомляти будь-яку важливу інформацію в missingchildrenukraine або за телефоном 116 тисяч.

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