Популярна українська співачка Настя Каменських звернулася до українців із проханням допомогти, підтримуючи важливе питання. Як відомо, зазвичай Каменських часто критикують через її поведінку, її чоловіка та недавні скандали з конкурсом в Інстаграм.
«Сьогодні мала особливу можливість привітати вихованців фонду tabletochki зі святом та ще раз висловити своє захоплення стійкістю неймовірно сильних дітей та їхніх батьків.
Я часто розповідаю вам про те, як важливо підтримувати дітей, яким щодня доводиться переживати не лише випробування війною, а й випробування на рак. Впевнена, що ми мріємо про світ, де всі діти мешкають щасливе та здорове дитинство.
І дуже хочу, щоб ми не втрачали нагоди зробити від себе все можливе, щоб саме так і було» - зізналася Каменських.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Суне ще хвиля": росіяни атакували Київ не тільки ракетами, з'явилися дані про наслідки
Трагедія на річці Південний Буг, врятувати вдалося не всіх дітей: "На жаль…"
Підвищення тарифів на електроенергію, з'явилася реакція українців: "Схаменіться!"
Поплавилися навіть рами: найбагатша співачка Камалія поділилася лихом, "прилетіло" прямо до будинку
Артистка попросила допомоги в українців, щоб підтримати дітей – стати супердругом для вихованців фонду Таблетки, оформивши підписку на щомісячну допомогу.
Це може бути будь-яка зручна вам сума: вартість чашки кави або підписка на одну із програм у телефоні. Але думка про те, що ваш внесок – це важливий шматок пазла, який, зібравшись, зможе допомогти дітям у боротьбі за їхнє життя – безцінно, додала Каменських.
Останні новини України:
Нагадаємо, "На честь звільнення БНР": Раміна Есхакзай здивувала кадром із Криму та заінтригувала українців.
Як повідомляла Politeka, "Все моє життя поруч": Могилевська показала людину, яку називає другим батьком.
Також Politeka писала, що "Всі вже чекають": "Холостячка" Огневич у незвичайному місці підігріла інтерес до своєї прем'єри.