Популярна українська співачка Настя Каменських звернулася до українців із проханням допомогти, підтримуючи важливе питання. Як відомо, зазвичай Каменських часто критикують через її поведінку, її чоловіка та недавні скандали з конкурсом в Інстаграм.

«Сьогодні мала особливу можливість привітати вихованців фонду tabletochki зі святом та ще раз висловити своє захоплення стійкістю неймовірно сильних дітей та їхніх батьків.

Я часто розповідаю вам про те, як важливо підтримувати дітей, яким щодня доводиться переживати не лише випробування війною, а й випробування на рак. Впевнена, що ми мріємо про світ, де всі діти мешкають щасливе та здорове дитинство.

І дуже хочу, щоб ми не втрачали нагоди зробити від себе все можливе, щоб саме так і було» - зізналася Каменських.

Артистка попросила допомоги в українців, щоб підтримати дітей – стати супердругом для вихованців фонду Таблетки, оформивши підписку на щомісячну допомогу.

Це може бути будь-яка зручна вам сума: вартість чашки кави або підписка на одну із програм у телефоні. Але думка про те, що ваш внесок – це важливий шматок пазла, який, зібравшись, зможе допомогти дітям у боротьбі за їхнє життя – безцінно, додала Каменських.

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