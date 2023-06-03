Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" після виходу останнього епізоду спецпроєкту "Рік. За кадром" звернувся до українців на своїй сторінці в Instagram.

"Я ніколи не був воєнкором, і раніше знімав подорожі. 24.02.22 настав час змінюватись. Змінився я і моя діяльність. Це не було рішення, яке я обмірковував. Я просто став робити те, що мав. Щоб створити «Рік», я рік знімав війну. Без чийогось завдання, власним коштом", — зізнається Дмитро Комаров.

Ведучий подякував усім, хто допомагав знімати цей проєкт, а також усім українським захисникам.

"Дякую всім, хто писав гарні відгуки. Не ображаюсь і на погані – це нормально. Всі мають різні думки і погляди. Головне – не сваритись всередині країни. Розсварити нас – стратегічна мета ворога. Не варто йому допомагати. Тож тримаємося за руки, об’єднуємось і йдемо далі. Кожен – виконувати свою місію", — наголосив Дмитро Комаров.

Зараз зірка "Світ навиворіт" Комаров разом із командою продовжує знімати війну та нові телепроєкти в Україні. Закордонних поїздок за час повномасштабного вторгнення у ведучого не було і не буде.

"Друзі, маю прохання. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити у наших фільмах і програмах про Україну, українців та сьогоднішні події? Нам дуже важливий цей зворотній зв’язок з вами. Дякую!", — додав Дмитро Комаров.

Останні новини України:

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.