Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк , який у недавньому інтерв'ю зізнався, що злякався повістки і того, що можуть відправити на фронт без підготовки, у своєму Instagram розбурхав шанувальників новою фотосесією у стилі Бонда.
Як виявилося, Тарас Цимбалюк побував у Львові та вирішив там влаштувати собі модну фотосесію, як зазначили фанати, у стилі Бонда. Як видно, на нових знімках актор зображений у різних локаціях та бездоганному образі. Перед камерою він з'явився у стильному чорному костюмі з білою сорочкою та незвичайним пальто. На деяких знімках Тарас Цимбалюк позує у модних сонцезахисних окулярах.
У підписі до публікації Тарас Цимбалюк написав: "Це була чудова прогулянка у Львові… у компанії @andreasmoskin_ua".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Естетика Львова найкраща".
"Який стиль, дуже круто"
"Нехай твої шляхи будуть усі рівними! Люблю тебе".
"Чи буде новий сезон "Кайдашевої сім'ї?".
"Справжній Джеймс Бонд!".
"Чудова фотосесія. Компанії дуже пощастило з моделлю".
"Який красивий великий".
"Гарний вигляд і стиль".
"Тарас, Вам дуже підходить Львів".
"Галицький піжон".
"Львів дуже цікаве та загадкове місто".
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