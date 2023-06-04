Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк , який у недавньому інтерв'ю зізнався, що злякався повістки і того, що можуть відправити на фронт без підготовки, у своєму Instagram розбурхав шанувальників новою фотосесією у стилі Бонда.

Як виявилося, Тарас Цимбалюк побував у Львові та вирішив там влаштувати собі модну фотосесію, як зазначили фанати, у стилі Бонда. Як видно, на нових знімках актор зображений у різних локаціях та бездоганному образі. Перед камерою він з'явився у стильному чорному костюмі з білою сорочкою та незвичайним пальто. На деяких знімках Тарас Цимбалюк позує у модних сонцезахисних окулярах.

У підписі до публікації Тарас Цимбалюк написав: "Це була чудова прогулянка у Львові… у компанії @andreasmoskin_ua".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Естетика Львова найкраща".

"Який стиль, дуже круто"

"Нехай твої шляхи будуть усі рівними! Люблю тебе".

"Чи буде новий сезон "Кайдашевої сім'ї?".

"Справжній Джеймс Бонд!".

"Чудова фотосесія. Компанії дуже пощастило з моделлю".

"Який красивий великий".

"Гарний вигляд і стиль".

"Тарас, Вам дуже підходить Львів".

"Галицький піжон".

"Львів дуже цікаве та загадкове місто".

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