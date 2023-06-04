Відома популярна співачка Тіна Кароль поділилася новими кадрами, але здивувала шанувальників.

Як відомо, Кароль активно оновлює свої соціальні мережі та постійно дивує кадрами з фотосесій, цього разу вона поділилася своїми свіжими знімками, де позує у ніжному образі серед чудового квіткового поля.

Тіна не просто обмежується демонстрацією свого сценічного та знімального життя в соціальних мережах. На цих знімках Тіна постала в ніжній блакитній сукні-комбінації, яка чудово підкреслює її витончену фігуру.

Фотографії було знято на тлі чудового квітучого поля. На одному з кадрів Тіна Кароль позувала із ніжною квіткою на губах, саме це викликало неоднозначну реакцію. Дехто вважав момент незручним.

«І ви в ріпакові поля пішли 😂😂 наступна станція – лаванда?; іна Кароль не байдужа до краси природи, навіть якщо ця краса створена людиною; І не потрібно жодних фотостудій – рідна чарівна природа; І як на смак квітка?) 😂

Вау, яка ніжна та красива 😍; Ця жовта квітка - жовтець, і вона отруйна, її не можна тримати в роті, тим більше вживати в їжу ...; може це не жовтець, але теж оброблена гербіцидами квітка! Незручно якось» - пишуть у мережі.

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