Известная популярная певица Тина Кароль поделилась новыми кадрами, но удивила поклонников.

Как известно, Кароль активно обновляет свои социальные сети и постоянно удивляет кадрами из фотосессий, в этот раз она поделилась своими свежими снимками, где позирует в нежном образе среди прекрасного цветочного поля.

Тина не просто ограничивается демонстрацией своей сценической и съемочной жизни в социальных сетях. На этих снимках Тина предстала в нежном голубом платье-комбинации, которое великолепно подчеркивает ее изящную фигуру.

Фотографии были сняты на фоне великолепного цветущего поля. На одном из кадров Тина Кароль позировала с нежным цветком на губах, именно это вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые посчитали момент неловким.

«И вы в рапсовые поля пошли 😂😂 следующая станция – лаванда?; ина Кароль не безразлична к красоте природы, даже если эта красота создана человеком; И не нужно никаких фотостудий – родная природа волшебная; И как по вкусу цветок?) 😂

Вау, которая нежна и красива😍; Этот желтый цветок - лютик, и он ядовит, его нельзя держать во рту, тем более употреблять в пищу...; может это не лютик, но тоже обработанный гербицидами цветок! Неловко как-то» - пишут в сети.

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