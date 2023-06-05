Нотаріус Крістіна Гірник, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нещодавно публічно розповіла про проблеми зі здоров'ям. Як виявилося, у своїх Instagram Stories блогерка розповіла свою історію. Крістіна повідомила, що у неї виявлені серйозні проблеми з функціонуванням нирки, великий шанс на те, що доведеться видаляти орган.

«Одразу так і не скажеш, але тепер ви знаєте, що всередині мене дуже тривожний стан і мені дуже страшно!

Але, я хочу жити як і раніше – щасливою, усміхненою та здоровою! У моєму житті за 36 років було багато випробувань, і це одне з них теж, і я знаю, що я пройду його сильною, гідною і в будь-якому разі і завершення буде для мене сприятливим!» – поділилася Гірник.

Екс-дружина Остапчука також подякувала всім, хто став її підтримувати і з розумінням поставився до її проблем та страхів через хворобу.

Один лікар рекомендує видалення органу, оскільки він вже не виконує своїх функцій належним чином, тоді як інші лікарі вважають, що існує можливість зберегти її і потрібне негайне лікування, хоча шанси на порятунок невеликі.

«Одна група рекомендує видалити нирку, тому що я вже тривалий час живу з однією, тоді як інша група стверджує, що варто спробувати врятувати орган, але шансів небагато. Я дуже турбуюся про своє майбутнє. Це справді складна ситуація», - поділилася Крістіна Гірник.

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