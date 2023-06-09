Відома співачка Надя Дорофєєва , яка продовжує ділитися в мережі різними кадрами після удару росіян по Каховській ГЕС, поділилася новими фото та відео. Артистка закликала думати не лише про себе, бо світ продовжує мовчати.

Людей продовжують евакуювати, розшукують постраждалих та збирають кошти на допомогу тваринам.

Якось дуже важко морально сьогодні. Усі ці відео розбивають серце та лякають. Чому світ мовчить? - Написала Дорофєєва і опублікувала ролик з містом, що тоне.

«Ви і ваші друзі – ГЕРОЇ СПРАВЖНЬОГО! Дякую за всі врятовані пухнастих душ, дякую за всіх людей і за надію теж дякую, дякуємо вам, і продовжуємо збирати вам на допомогу» - сказано у підписі під відео з порятунком людей та вихованців.

У мережі українці поділилися наболілим:

«Я хочу плакати і день і ніч... Чому параша досі існує?; Як господарі могли кинути своїх тварин!; Неможливо це відео дивитися без сліз. Скільки горя. Але завдяки існуванню таких як Андрій залишається віра в людей.

А де котики всі 😢 Я за них переживаю; Боже, я ось думаю: а якби це сталося взимку. У крижаній воді не було шансів ні вижити, ні врятувати».

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