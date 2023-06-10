Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" показала себе, відповівши хейтерам. Зірка опублікувала пост у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Шановні, якщо вам, що-небудь не подобається, або вас, щось тригеріт, будь ласка, тримайте свою думку при собі. Мені не обов'язково її знати, та й вас ніхто не питав! Дякую", - написала Слава Камінська з " НеАнгелов".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":
"Ви публічна особистість! Невже втомилися від відповідей… Давайте відверто, ви звалили з України і ніяк сидячи там, де ви сидите, свою країну не підтримуєте! активніше гнобили свою колегу!!",
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"А справді, ви ж маєте велику кількість передплатників, чому ви не пишете про трагедію, або для вас не важливо, ви рвете всі стосунки з вашою країною? У вас немає сторіс, нічого. Це називається мій дім із краю",
"Колись була одна з моїх улюблених співачок. Подобалася саме як людина. Але війна показала хто є хто. Хтось усіма зусиллями допомагає своїй країні, а хто показує, як чудово живеться за кордоном і викладає істеричні пости про своє колишнє".
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