Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" звернулася до українців після хейту у свій бік.

Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" показала себе, відповівши хейтерам. Зірка опублікувала пост у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Шановні, якщо вам, що-небудь не подобається, або вас, щось тригеріт, будь ласка, тримайте свою думку при собі. Мені не обов'язково її знати, та й вас ніхто не питав! Дякую", - написала Слава Камінська з " НеАнгелов".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":

"Ви публічна особистість! Невже втомилися від відповідей… Давайте відверто, ви звалили з України і ніяк сидячи там, де ви сидите, свою країну не підтримуєте! активніше гнобили свою колегу!!",

"А справді, ви ж маєте велику кількість передплатників, чому ви не пишете про трагедію, або для вас не важливо, ви рвете всі стосунки з вашою країною? У вас немає сторіс, нічого. Це називається мій дім із краю",

"Колись була одна з моїх улюблених співачок. Подобалася саме як людина. Але війна показала хто є хто. Хтось усіма зусиллями допомагає своїй країні, а хто показує, як чудово живеться за кордоном і викладає істеричні пости про своє колишнє".

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