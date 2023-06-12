Відома співачка Камалія, яка нещодавно заявила про розлучення із чоловіком, зацікавила свіжим кадром в Інстаграм.

Популярна українська артистка Камалія , яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася яскравим кадром разом із чоловіком. Варто зазначити, що нещодавно зірка, через багато років сімейного життя, заговорила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром.

На цей раз співачка Камалія викликала широкий інтерес, з'явившись в обіймах свого колишнього чоловіка, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура.

У своєму акаунті в Instagram вона опублікувала фотографію, на якій вони обоє були одягнені в національні костюми, позуючи перед камерою. Незважаючи на їхнє розлучення, здається, що між ними все ще існує дружба. Однак варто зазначити, що ця фотографія була зроблена на кінофестивалі Канна в минулому.

Цікаво, що у Камалії та Мохаммада Захура є плани на спільне відвідування Києва. Вони планують бути присутніми на 12-й церемонії нагородження української музичної премії YUNA. Проте їхні дочки-близнюки Арабелла та Мірабелла не будуть присутніми на цьому заході.

"Ми із Захуром збираємося відвідати церемонію, але наші принцеси цього разу не будуть з нами, оскільки їм важливо не пропускати заняття у школі", - пояснила співачка.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Пародія краща за оригінал": Великий з "Квартал 95" в образі Шойгу довів до істерики, відео.

Як повідомляла Politeka, "Моя дівчинка": Цимбалюк з "Кріпосної" показав пристрасні кадри з новою коханою.

Також Politeka писала, що Проблеми перекладу і хвилювання: Саніна показала, що відбувалося по той бік Євробачення.