Популярна українська артистка Камалія , яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася яскравим кадром разом із чоловіком. Варто зазначити, що нещодавно зірка, через багато років сімейного життя, заговорила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром.
На цей раз співачка Камалія викликала широкий інтерес, з'явившись в обіймах свого колишнього чоловіка, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура.
У своєму акаунті в Instagram вона опублікувала фотографію, на якій вони обоє були одягнені в національні костюми, позуючи перед камерою. Незважаючи на їхнє розлучення, здається, що між ними все ще існує дружба. Однак варто зазначити, що ця фотографія була зроблена на кінофестивалі Канна в минулому.
Цікаво, що у Камалії та Мохаммада Захура є плани на спільне відвідування Києва. Вони планують бути присутніми на 12-й церемонії нагородження української музичної премії YUNA. Проте їхні дочки-близнюки Арабелла та Мірабелла не будуть присутніми на цьому заході.
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"Ми із Захуром збираємося відвідати церемонію, але наші принцеси цього разу не будуть з нами, оскільки їм важливо не пропускати заняття у школі", - пояснила співачка.
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