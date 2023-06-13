Колишня дружина Володимира Остапчука розкрила деталі минулого життя у шлюбі, щоб прояснити ситуацію з їхнім будинком.

Нотаріус Христина Горняк, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, була вражена тим, що її екс-чоловік вирішив оселитися там, де вони разом облаштовували все для життя. Причому Остапчук вирішив зайняти будинок з новою дівчиною, хоча це спільне з екс-дружиною їхнє майно.

Сама Горняк була пражена тим, що відбувалося, адже дізналася про "захоплення" будинку лише зі ЗМІ, причому випадково.

«Як говориться: «зате мені не нудно жити». А жити я хочу і буду, дасть Бог довго, тому що старість теж може бути доброю, наприклад, десь у Марбельї на такому мерседесі буду з вітерцем біля моря їздити ... вся красиво одягнена, може в стилі old money!

А ввечері питимемо охолоджену Cava і трохи бурчатимемо, а потім цілуватимемо свого коханого… Візуалізую, коротше кажучи!» – написала після скандалу Горняк.

У мережі ж вирішили продовжити тему розподілу майна:

«Якщо ви не вкладали грошей у будинок, як ви говорили в інтерв'ю, що будує Володимир, і всі кошти його туди йдуть, то навіщо ви на половину претендуєте? Заради матеріальної вигоди, що за законом ваша половина, виходить так» - пишуть, звертаючись до екс-дружини Остапчука.

На це сама Христина дала коментар: «Ви ж не наш фінансист) – ви просто замовлений бот…. Будинок ми будували разом, і бюджет теж був розподілений за ним нами, хто за що платить, тому не намагайтеся внести смуту тут».

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Також повідомлялося, що Остапчук показав новонародженого сина.

Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.