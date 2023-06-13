Нотаріус Христина Горняк, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, була вражена тим, що її екс-чоловік вирішив оселитися там, де вони разом облаштовували все для життя. Причому Остапчук вирішив зайняти будинок з новою дівчиною, хоча це спільне з екс-дружиною їхнє майно.
Сама Горняк була пражена тим, що відбувалося, адже дізналася про "захоплення" будинку лише зі ЗМІ, причому випадково.
«Як говориться: «зате мені не нудно жити». А жити я хочу і буду, дасть Бог довго, тому що старість теж може бути доброю, наприклад, десь у Марбельї на такому мерседесі буду з вітерцем біля моря їздити ... вся красиво одягнена, може в стилі old money!
А ввечері питимемо охолоджену Cava і трохи бурчатимемо, а потім цілуватимемо свого коханого… Візуалізую, коротше кажучи!» – написала після скандалу Горняк.
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У мережі ж вирішили продовжити тему розподілу майна:
«Якщо ви не вкладали грошей у будинок, як ви говорили в інтерв'ю, що будує Володимир, і всі кошти його туди йдуть, то навіщо ви на половину претендуєте? Заради матеріальної вигоди, що за законом ваша половина, виходить так» - пишуть, звертаючись до екс-дружини Остапчука.
На це сама Христина дала коментар: «Ви ж не наш фінансист) – ви просто замовлений бот…. Будинок ми будували разом, і бюджет теж був розподілений за ним нами, хто за що платить, тому не намагайтеся внести смуту тут».
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євген Клопотенко та Володимир Остапчук у різний час зустрічалися з однією дівчиною.
Також повідомлялося, що Остапчук показав новонародженого сина.
Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.