Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" повідомив про важку новину. Кількість після ракетного удару російських злочинців по Кривому Розі продовжує зростати, нещодавно стало відомо вже про 11 жертв.
У ніч проти 13 червня відбулася атака російських екстремістів на місто Кривий Ріг з використанням крилатих ракет. На жаль, інцидент призвів до втрати життів та постраждалих.
Постраждали цивільні об'єкти, у тому числі п'ятиповерхова будівля зазнала пошкоджень. Вже відомо про 11 загиблих людей діставали з-під завалів.
«Люди спали! Бракує вже болю в серці. Кривий Ріг 💔» - емоційно поділився Ектор.
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У мережі почали реагувати на побачене:
«Господи, люди, чому ви під час тривоги перебуваєте вдома? Чому? Я просто не розумію…; Це такий жах… прокинулися від гулу ракет, а потім було голосно…; Немає «добрих росіян», немає їм віри, нема кому; Росія має зникнути назавжди з лиця землі. Це орки та варвари. Їм не місце у цивілізованому світі. Помилка природи".
"Ось вона, інший бік волонтерства… Пам'ятаєте, як збирали кошти на авто для Інженерного батальйону? Так, збір ми закрили, автомобіль купили, і навіть військовим його вже віддали. Але… Сталося, як трапилося. Виконуючи важливе та складне завдання, хлопці потрапили у ДТП", - розповів суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.
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