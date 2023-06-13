Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів на емоціях про сумну звістку, яка його вразила.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" повідомив про важку новину. Кількість після ракетного удару російських злочинців по Кривому Розі продовжує зростати, нещодавно стало відомо вже про 11 жертв.

У ніч проти 13 червня відбулася атака російських екстремістів на місто Кривий Ріг з використанням крилатих ракет. На жаль, інцидент призвів до втрати життів та постраждалих.

Постраждали цивільні об'єкти, у тому числі п'ятиповерхова будівля зазнала пошкоджень. Вже відомо про 11 загиблих людей діставали з-під завалів.

«Люди спали! Бракує вже болю в серці. Кривий Ріг 💔» - емоційно поділився Ектор.

У мережі почали реагувати на побачене:

«Господи, люди, чому ви під час тривоги перебуваєте вдома? Чому? Я просто не розумію…; Це такий жах… прокинулися від гулу ракет, а потім було голосно…; Немає «добрих росіян», немає їм віри, нема кому; Росія має зникнути назавжди з лиця землі. Це орки та варвари. Їм не місце у цивілізованому світі. Помилка природи".

"Ось вона, інший бік волонтерства… Пам'ятаєте, як збирали кошти на авто для Інженерного батальйону? Так, збір ми закрили, автомобіль купили, і навіть військовим його вже віддали. Але… Сталося, як трапилося. Виконуючи важливе та складне завдання, хлопці потрапили у ДТП", - розповів суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

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