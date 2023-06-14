Відома співачка Камалія, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, розповіла про тяжку травму.

Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася історією, за яку їй стало соромно.

Поява української співачки Камалії у лікарні викликала серйозне занепокоєння серед її шанувальників.

На акаунті в Instagram знаменитість опублікувала фотографію, на якій вона була одягнена в лікарняну сорочку та шапочку, перебуваючи поряд з апаратом МРТ. Камалія поділилася з фанатами, що деякий час вона не наважувалась розповісти, що з нею сталося, але у підсумку вирішила бути відвертою.

Вона розповіла, що впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон, і спочатку подумала, що просто забилася. Однак біль не проходив, а тільки посилювався, тому він вирішив звернутися до лікарні для проведення МРТ та КТ-обстеження, де можливо було виявлено перелом ребра.

"Не хотіла ділитися новинами, соромилася... У свої 46 упала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився" - зізналася Камалія.

Камалія також висловила свою тривогу щодо свого здоров'я, особливо з огляду на майбутню важливу подію – її участь у музичній премії YUNA, запланованій на 16 червня. Вона тепер сумнівається, чи зможе вона взяти участь у цьому концерті.

Співачка закликала своїх друзів та фанатів бути обережними, особливо коли знімають відео, та поділилася своїми думками та побоюваннями на своїй сторінці у соціальній мережі.

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