Доктор Євген Комаровський розповів, як реагувати на алергію. Фахівець поділився порадами у своєму Інстаграмі, де розповідає про медицину.
"Поради при алергії", - написав доктор Євген Комаровський.
"Друзі мої, хочу звернути увагу, що за наявності сезонної алергії, якщо це реально проявляється симптомами, важкими, небезпечними для життя, загостренням, наприклад, тієї ж бронхіальної астми, то головним та радикальним методом лікування є так звана алерген-специфічна імунотерапія. ви повинні знати: якщо чітко виявлений алерген, то алерген-специфічна імунотерапія ефективна, практично більш ніж у 90% випадків, але, звертаю увагу, що якщо ви живете в моїй країні, то шансів, що це буде безкоштовно у вас ніяких. Це ніколи не менше, ніж 500 зелених тугриків. І звертаю увагу, що метод лікування, як правило, минає близько трьох років. Ви по-любому відпрацюєте та заощадите ці гроші", - розповів доктор Комаровський.
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