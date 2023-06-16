Доктор Євген Комаровський розповів, як реагувати на алергію. Фахівець поділився порадами у своєму Інстаграмі, де розповідає про медицину.

"Поради при алергії", - написав доктор Євген Комаровський.

"Друзі мої, хочу звернути увагу, що за наявності сезонної алергії, якщо це реально проявляється симптомами, важкими, небезпечними для життя, загостренням, наприклад, тієї ж бронхіальної астми, то головним та радикальним методом лікування є так звана алерген-специфічна імунотерапія. ви повинні знати: якщо чітко виявлений алерген, то алерген-специфічна імунотерапія ефективна, практично більш ніж у 90% випадків, але, звертаю увагу, що якщо ви живете в моїй країні, то шансів, що це буде безкоштовно у вас ніяких. Це ніколи не менше, ніж 500 зелених тугриків. І звертаю увагу, що метод лікування, як правило, минає близько трьох років. Ви по-любому відпрацюєте та заощадите ці гроші", - розповів доктор Комаровський.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі доктору Комаровському:

"У мене і у дитини холодова алергія. Як позбутися її?",

"Чи може алергія вражати тільки очі? Сльозяться, червоні куточки, невеликі виділення. Інших симптомів немає, навіть сверблячки, чхання, соплів. Хто стикався з таким?",

"А що робити, якщо у дитини цілорічна респіраторна алергія? На пилових кліщів".

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