Доктор Євген Комаровський розповів про укуси кліщів, поділившись порадами у своєму блозі.

Доктор Євген Комаровський торкнувся актуальної теми кліщів, поділившись порадами у новому відео. Фахівець його опублікував у своєму Інстаграмі, де завжди розповідає про здоров'я.

"Про укуси кліщів", ​​- підписав відео доктор Комаровський.

"Навесні як завжди актуалізується тема укусів кліщів, як завжди багато питань з приводу хвороби Лайма. Це прямо ось прямий наслідок укусу кліщів і в цій ситуації використовується профілактична, нерідко антибіотикотерапія. І люди запитують, який би зробити укольчик. Відразу кажу, якщо який- то лікар вам сказав, що для профілактики хвороби Лайма треба зробити якийсь укольчик - шукайте, будь ласка, іншого доктора, оскільки є три головні антибіотики: цефуроксим, доксициклін і амоксицилін, і всі ці антибіотики використовуються для профілактики хвороби Лайма. для дорослих і для дітей є у формах у вигляді таблеток, сиропів і так далі", - сказав доктор Комаровський.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі доктору Комаровському:

"А вакцинація? Двічі на рік, у Німеччині .... Дітям",

"Так, скажіть, будь ласка, чи потрібно взагалі приймати цей антибіотик. Тому що в Німеччині вони ніякого антибіотика не виписують, якщо таке трапилося. Сам вийняв кліща і викинув його, нікуди не несеш на аналіз і т.д",

"Розкажіть про те, що немає щеплень від лайма. А то багато хто з щепленням від кліща не йде по лікарях після укусів. У мене чоловік і свекруха так лайма підхопили, обидва щеплені і відмовлялися лікуватися, вважаючи, що вони знеопашені щепленням".

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