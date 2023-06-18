Українська співачка Аліна Гросу поділилася свіжими кадрами Зірка опублікувала їх в Інстаграм, підігріваючи інтерес до нового альбому. На кадрах Аліна Гросу йде у стильній сукні та окулярах, танцюючи та підспівуючи свою пісню.
"А ми вже з командою готуємо цілий альбом нової музики для вас, щоб піднімати ваш настрій і дух, тільки тепер не знаю, чи випускати по-трековому чи цілому альбому, заручилися підтримкою з місцевими людьми, тож на вас чекає дещо нове", - написала Аліна Гросу у себе під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Аліні Гросу у публікації:
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"Чернівецька красива! Пісня дуже класна! Краще по-трековому, альбом, напевно, довго чекати...",
"Неймовірно чарівна дівчинка, красуня",
"Дуже красива дівчина, класні пісні. Дуже приємно, що багато пісень українською мовою!",
"Боже мій якась маленька чарівна принцеса ти взяти за руку і ніколи не відпускати нікуди вдалого гарного настрою тобі зберігай себе слава Ісусу Христу",
"З альбомом не всім ознайомляться, а по-трековому прослухають усі пісні з хронометражу виходу",
"От саме час так кривлятися. Вже все забула".
Нагадаємо, Гросу чесно розповіла, чому не святкувала день народження.
А ще Politeka повідомляла, що Гросу вийшла на зв'язок після зникнення, звернувшись до українців
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