Українська співачка Аліна Гросу поділилася свіжими кадрами Зірка опублікувала їх в Інстаграм, підігріваючи інтерес до нового альбому. На кадрах Аліна Гросу йде у стильній сукні та окулярах, танцюючи та підспівуючи свою пісню.

"А ми вже з командою готуємо цілий альбом нової музики для вас, щоб піднімати ваш настрій і дух, тільки тепер не знаю, чи випускати по-трековому чи цілому альбому, заручилися підтримкою з місцевими людьми, тож на вас чекає дещо нове", - написала Аліна Гросу у себе під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Аліні Гросу у публікації:

"Чернівецька красива! Пісня дуже класна! Краще по-трековому, альбом, напевно, довго чекати...",

"Неймовірно чарівна дівчинка, красуня",

"Дуже красива дівчина, класні пісні. Дуже приємно, що багато пісень українською мовою!",

"Боже мій якась маленька чарівна принцеса ти взяти за руку і ніколи не відпускати нікуди вдалого гарного настрою тобі зберігай себе слава Ісусу Христу",

"З альбомом не всім ознайомляться, а по-трековому прослухають усі пісні з хронометражу виходу",

"От саме час так кривлятися. Вже все забула".

Нагадаємо, Гросу чесно розповіла, чому не святкувала день народження.

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