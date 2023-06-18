Володимир Дантес разом із Дмитром Монатиком заспівали пісню "Дівчинка Оля" українською мовою. Відео з концерту опублікував Монатік у своєму ТікТок, де ділиться всім цікавим.
"Співали разом із Дантесом хіт 2000-х років «Дівчину Олю». Вперше українською. Як вам?", - написав Дмитро Монатик під відео.
Фанати почали активно обговорювати виступ Монатика та Дантеса у коментарях:
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"Тим часом Олійник: 🗿",
"Мені здається, чи у Дантеса після розлучення кар'єра пішла вгору?",
"Іду тепер на концерт Діми, щоб послухати Вову",
"боже, як же круто !!!!!! давайте на всі мухи платформи !!! хочу її на телефон і на всю гучність в машину !!!",
"Зробіть, щоб можна було слухати цей трек на всіх музичних платформах терміново",
"Крутяк, тепер буду з нетерпінням чекати на реліз, сподіваюся він буде",
"Вай, обожнюю вас обох, розкішний дует вийшов",
"О, Боже, скільки спогадів під цю пісню, а українською вона взагалі прекрасна",
"Дуже круто!! Це класна ідея перекладати хіти українською та давати їм друге життя",
"Надя була для нього гальмом. Тепер нехай Кацуріна гальмує)))".
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