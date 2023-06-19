Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка активно виступає за кордоном на підтримку України, не часто показує шанувальниками своє особисте життя та все, що з цим пов'язано. У соцмережах артистки лише зрідка з'являються кадри із сином-підлітком, який уже давно живе та навчається у Лондоні.

Тим часом у фан-акаунті Тіни Кароль опублікували її знімок із батьком, це рідкісне фото приурочено до Дня батька, що відзначається 16 червня. На фотографії Тіна Кароль ніжно обіймає свого статного сивого батька і мило посміхається. Перед камерою Тіна Кароль з'явилася в скромному темному вбранні, її волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі мінімум макіяжу, тільки очі горять.

У підписі до публікації йдеться: "З Днем батька! Батько для дівчаток – це надважлива постать, яка асоціюється з довірою та міцністю духу. Тато, тату, здоров'я! Завжди твоя вибаглива пустунка".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль викрутилася після скандалу з росіянами в оригінальний спосіб. Як виявилось, зірка знайшла спосіб перевидати скандальну композицію, через яку довелося видалити кліп.

Так, у своєму Instagram Тіна Кароль поділилася сміливим кадром із анонсом оновленої версії своєї пісні, яка наробила багато галасу. Виявилось, що до створення нового кліпу артистки були причетні росіяни. Після цього Кароль оголосила, що видаляє новий кліп. А цього разу вона анонсувала ремікс своєї скандальної пісні, привертаючи увагу до інших речей, у тому числі до свого вбрання: "Насолоджуйся легким вайбом у новому "Меді" remix", - написала Кароль під кадром.

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