Популярна українська співачка Настя Каменських, яка розповіла про скандали зі зрадами Потапа та зізналася у депресії, вирішила також порушити тему російської мови. Якщо рік тому Каменських заявляла, що російською співати більше не буде, то цього року висловилася інакше.

Цього разу Каменських викликала невдоволення своєю останньою заявою щодо своїх російськомовних хітів. У недавньому інтерв'ю з Машею Єфросініною Каменських заявила, що вона не виконуватиме пісні російською мовою в Україні, але допускає таку можливість на виступах за кордоном, оскільки російська мова використовується не лише росіянами.

Крім того, Настя вказала на те, що багато українців володіють російською мовою та хотіли б почути її композиції.

"Якщо ми знаходимося в Україні, звичайно, я не співатиму російською мовою. Однак, коли справа стосується закордонних концертів, багато інших національностей також використовують російську мову... Крім того, у нас дійсно багато російськомовних людей, і навіть передовою можна почути цю мову", - наголосила Каменських.

Настя також визнала, що останній рік набрала сім зайвих кілограмів. Вона не приховує цього факту і стверджує, що це не завдає їй сорому чи незручності. Вона приймає себе такою, якою є.

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