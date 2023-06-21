Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка активно виступає за кордоном на підтримку України, вирішила висловитися про свою роботу зараз, але отримали багато критики. Як відомо, артистка досить активно веде соціальні мережі та говорить про свою творчість.

Цього разу Кароль вирішила показати, як і над чим працює останні дні. Проте зауваження самої виконавиці зі згадкою про фронт оцінили далеко не всі. Частині українців здалося недоречним називати якусь роботу, приписуючи їй поняття "фронт".

«Культурний фронт. Дякую тобі, dianewarren, за щире серце та твою неухильну підтримку України! Дякую всім, хто докладає зусиль для створення нашого маніфесту», - написала Кароль.

У мережі ж відреагували по-своєму:

«Фронт лише один. Військові не підтримують такого поняття. Підберіть синоніми, стежте за ситуацією; Душнила; Ого наказ прямо;

Добре, що хоч не написали – кроком марш виконувати; уроком марш із повагою ставитися до військових на фронті; Адже колготки ЗСУ вже не продають! Дякую, бо я без вас взагалі не знала, що робити; Хороша чорна охорона!)».

Тим часом у фан-акаунті Тіни Кароль опублікували її знімок із батьком, це рідкісне фото приурочено до Дня батька, що відзначається 16 червня.

На фотографії Тіна Кароль ніжно обіймає свого статного сивого батька і мило посміхається. Перед камерою Тіна Кароль з'явилася в скромному темному вбранні, її волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі мінімум макіяжу, тільки очі горять.

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