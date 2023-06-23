Лікар Євген Комаровський розповів, що означає хрускіт у суглобах. Фахівець поділився своєю думкою в Інстаграм, де ділиться з українцями порадами з медицини.
"Головна, і фактично єдина проблема хрускоту в суглобах - це те, що хрускіт у суглобах страшенно бісить оточуючих. точки зору, хрускіт у суглобах - це елементарно. Хрумтить - нехай хрумтить. Просто якщо хрускіт у суглобах не супроводжується жодними іншими симптомами: не болить, немає набряку, немає підвищення температури, немає обмеження рухливості суглобів, то і немає жодних проблем", - розповів доктор Комаровський.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі доктору Комаровському:
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"Порадьте заспокійливе, щоб не так шаленіти коли син хрумтить суглобами",
"Хрумтять і болять коліна. Але всі мрт, узі та рентгени кажуть що вони здорові. Але вони болять! І є невелика набряклість. Що тоді робити? Порадили присідати. Через біль. Але це піпець як складно",
"Мене саму просто сильно бісить, відчуваю незручність, піднімаючись сходами. Дякую, лікарю, заспокоїли)".
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