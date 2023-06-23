Доктор Евгений Комаровский рассказал, какая проблема с хрустом в суставах.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что значит хруст в суставах. Специалист поделился своим мнением в Инстаграм, где делится с украинцами советами по медицине.

"Главная, и фактически единственная проблема хруста в сустава - это то, что хруст в суставах жутко бесит окружающих. Вот чащ хруст в суставах опасен тем, что от близкого человека можно получить по голове, может прилететь тарелкой, понимаете. В целом, с медицинской точки зрения, хруст в суставах - это элементарно. Хрустит - пусть хрустит. Просто если хруст в суставах не сопровождается никакими другими симптомами: не болит, нет отека, нет повышения температуры, нет ограничения подвижности суставов, то и нет никаких проблем", - рассказал доктор Комаровский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии доктору Комаровскому:

"Посоветуйте успокоительное, чтобы не так беситься когда сын хрустит суставами",

"Хрустят и болят колени. Но все мрт, узи и рентгены говорят что они здоровы. Но они болят! И есть небольшая отечность. Что тогда делать? Посоветовали приседать. Через боль. Но это пипец как сложно",

"Меня саму просто сильно бесит, испытываю неловкость, поднимаясь по лестнице. Спасибо, доктор, успокоили)".

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