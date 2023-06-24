Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ОДА Дніпропетровщини, за попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники вдалося збити.

«На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор... На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Побито п’ять 5 господарських споруд, понівечені майже два десятки авто та газогін.

«Ще один "прильот" - по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування», - додали в Дінпропетровській ОВА.

Крім того, агресор обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом - Марганецька громада і Нікополь.

На щастя минулося без жертв.

Нагадаємо, під ударом минулої ночі також опинився Київ.

На даний момент відомо про трьох загиблих. Травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, троє з них госпіталізовано.

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