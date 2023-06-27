Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко звернулася до світу з-під Бахмута. Відео зірка опублікувала у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Слава Україні! На цьому відео відображені руйнівні наслідки під Бахмутом Донецької області. Він наочно демонструє несамовиті наслідки керованої бомби Росії. Україні терміново потрібні винищувачі #F16 для захисту наших життів та захисту нашого суверенітету! Кожен божий день, кожної ночі та кожної миті відважні українці продовжують боротися за свою свободу", - заявила зірка "Євробачення" Руслана Лижичко.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі зірка "Євробачення" Руслана Лижичко:

"Руслано, ви неймовірно дарований Богом дар для нашої України",

"Серйозно? Загар ймовірно від снарядів?",

"Дякую безмежно, Руслано! Дуже Вас просимо берегти себе на ділянках збройної небезпеки, і навіть у сильну спеку одягати зручні штани, які убезпечать вас від незначних, але непотрібних травм, якщо раптом доведеться стрімголов втікати в укриття. І це, сподіваюся, єдина причина через яку люди у коментарях звернули на них увагу",

"Ну можна і шорти надіти!"

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