Співачка Настя Каменських привітала українців зі святом. Зірка поділилася своєю публікацією в Інстаграм, де показує не лише творчість, а й особисті кадри.
"Завдяки Конституції ми маємо право на свободу слова, вільний розвиток нашої культури та мистецтва. Вона гарантує нам права та свободи, які ми цінуємо та захищаємо. Вона символізує нашу незалежність, нашу свободу та нашу єдність. День Конституції України сьогодні наповнений гордістю. Ми ж адже , безперечно, продемонстрували світові, що Україна – це нація непохитної віри, сили та непохитність", - написала Настя Каменських.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Людина, яка далі прославлятиме культуру країни агресора, пише про конституцію! Патріотка срана",
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"Де Потап?".
Варто зазначити, що Настя Каменських - відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А перед початком повномасштабного вторгнення артистка виїхала до Іспанії і довгий час не поверталася назад разом із Потапом, але зрештою знайшла сили приїхати до України.
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Також Politeka повідомляла, що Каменських розкритикували за хвастощі з дорогими прикрасами.