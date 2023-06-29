Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював прес-конференцію Пригожина після невдалої спроби військового заколоту в Росії.

Так, у новому відео Юрій Великий разюче вжився в роль - він повторив і вбрання, і міміку, і зовнішність ватажка ПВК "Вагнера", так що просто не відрізнити. А текст, який він каже, як завжди чудово передає реальність того, що відбувається в РФ.

У підписі до публікації на ютуб Юрій Великий написав: "Росія ще не була така близька до держперевороту, який не відбувся тільки завдяки двом запеклим ..икунам, один з яких злякався і не дійшов до Москви, а інший, злякався ще більше і звалив з неї. А завдяки втручанню "вусатого супергероя" все це вдалося піднести як чергову внутрішню "перемогу". У результаті Путін у Москві, Пригожин у Мінську. І до вашої уваги, виправдувальна прес-конференція Пригожина з Білорусі про те, що сталося насправді".

Користувачі відразу почали коментувати нову пародію, яку зробив Юрій Великий:

"Та один ваш вид цього персонажа викликає сміх до болю в животі. Міміка, розмова – це справжнє мистецтво. Дякую за непросту титанічну працю".

"Це той випадок, коли пересміяти життя неможливо. Танк, що застряг у воротах цирку - божественний жарт самого провидіння".

"Блискуче! Талант у всьому - і у виконанні, і в тексті пародії!".

"Юра такий симпатичний, я уявляю, яка у нього була крепатура обличчя після зйомок! Зобразити пригожина – це не тільки талант, а й важка фізична праця. Браво!".

"Супер! Пародія прикольна, не груба, не хамська, не злісна, а прикольна!"

"Росія струхнула легким переляком", як і танк у воротах цирку. Юрію, Ви геній нашого часу".

"І в нас також ще залишилося трохи живих людей". Наскільки точне влучення в образ! І головне, немає гарантії, що Пригожин сам так не міркує.

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