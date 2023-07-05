Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що він обов’язково зробить після Перемоги України і показав трагічні кадри з місць жорстоких обстрілів у Донецькій області.
«… І вже хтозна якого разу, а болить як вперше. Бо це ж не про зруйновані будинки. Це – зруйновані долі українських родин, які плекали свої хати, садиби, свою родинну історію...», - прокоментував трагічні кадри Святослав Вакарчук, закликавши пам’ятати про це і допомогати нашим Силам Оборони, ЗСУ.
Вакарчук також закликав українців не витрачати час і сили на дріб'язок, аби не втратити найважливіше.
«Я впевнена - все будеУкраїна! ми дочекаємось звільнення усієї Донецької області. В тому числі і Маріуполя! Бо "над вільним Азовом сонце встає". Маріуполь - це Україна!»,
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«Біль і смуток за тих людей які там проживали»,
«Як точно ви описали...життя розділилося на до та після, люди щоб врятувати своє життя все покинули і виїхали в інші міста,але душа болить за домом. Вже півтора року я не була вдома, іноді мені сниться наш дім,наше місто,наш Донбас. Росіяни знищують все на своєму шляху....нажаль»,
«Як боляче на це дивитися!», - коментуючть користувачі соцмереж болючі кадри, опубліковані Вакарчуком.
Крім того, Святослав Вакарчук пообіцяв після Перемоги дати великий концерт для всієї 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Вакарчук також пообіцяв дати його в Одесі.
«Від себе додам, що такі виступи надають сил та енергії просто вище неба. Ми точно зробимо великий концерт Океана Ельзи в Одесі для усієї бригади після нашої Перемоги», - повідомив Святослав Вакарчук.
Лідер «Океану Ельзи» також додав, що у середу, 5 липня, в Одесі відбудеться його сольний благодійний виступ. Кошти з квитків підуть на потреби 28-ї бригади.
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