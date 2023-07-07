Українська співачка Настя Каменських нещодавно завітала до Кременчука, де відвідала шпиталь, де проходять реабілітацію українські військові. Вона приїхала з необхідними речами та провела час, спілкуючись із героями. Під час бесіди деякі бійці почали знімати свої шеврони і передавати їх Каменським. Емоції переповнили виконавицю і вона розплакалася перед українськими героями.

Каменських зняла цей момент на камеру і опублікувала його в Instagram. Вона наголосила, що цей день назавжди залишиться в її серці, оскільки жест із передачею шевронів сильно її зачепив. Проте, деякі люди висловили сумніви у щирості Каменських, згадавши її попереднє інтерв'ю та наголосивши, що вона починає плакати у будь-якій ситуації.

«Під час нашого спілкування військові почали знімати шеврони та передавати їх мені. Це був по-справжньому особливий момент. Кожен шеврон на моєму одязі став нагадуванням про те, що немає нічого важливішого за нашу єдність і підтримку один одного. Тепер це мій оберег, який дарує сили та мотивує» - заявила Каменських.

Втім, у мережі помітили нещирість Насті Каменських:

«Настя, годі вже! Ну це цирк; Все награно, артистка, якби по-справжньому плакала, не знімала на камеру, а тут усе сплановано; після награного інтерв'ю не віриться жодному слову і тим більше сльозам... пахне акторством;

Як усе награно, до вас як до артистки, відчуваю лише зневагу, так як і до вашого чоловіка; Ти з Винником одну школу акторів закінчувала?; Фу яка гидота! Яке вдавання! Просто дешева актриса дешевого театру!; обвішалася значками ЗСУ».

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