У справжнє пекло перетворилася звичайна похздка на ліфті для 15-річної українки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора України, дівчина опинилася в одному ліфті зі своїм сусідом.

Чоловік схопив підлітка за шию і силою затягнув її до своєї квартири.

«Спочатку він побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь», - розповіли в прокуратурі обставини злочину.

Сусід утримував дівчину аж до ранку наступного дня, а після цього відпустив.

Злочин стався ще у листопаді 2020-го року, але покарання негідник отримав тільки зараз.

Так, харків‘янина було засуджено на 10 років. Своєї вини він так і не визнав.

«У судовому засіданні він свою вину не визнав, його показання постійно змінювались.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку», - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Останні новини України:

У Києві біля популярного озера порізали відпочиваючих.

Також повідомлялось про жахливе вбивство - син розправився з батьком на очах у матері.

Раніше Politeka.net також писала, що стали відомі обставини вбивства багатодітного батька.