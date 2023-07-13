Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора України, дівчина опинилася в одному ліфті зі своїм сусідом.
Чоловік схопив підлітка за шию і силою затягнув її до своєї квартири.
«Спочатку він побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь», - розповіли в прокуратурі обставини злочину.
Сусід утримував дівчину аж до ранку наступного дня, а після цього відпустив.
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Злочин стався ще у листопаді 2020-го року, але покарання негідник отримав тільки зараз.
Так, харків‘янина було засуджено на 10 років. Своєї вини він так і не визнав.
«У судовому засіданні він свою вину не визнав, його показання постійно змінювались.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку», - повідомили в Офісі Генерального прокурора.
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