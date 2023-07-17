В останніх новинах співачка Настя Каменських поділилася своїми думками про тотальний контроль у житті. Вона зазначила, що протягом багатьох років відчувала необхідність контролювати кожен аспект свого життя. Однак після мудрих і усвідомлених відповідей, отриманих від своїх шанувальників, Каменських вирішила змінити своє ставлення.

Каменських визнала, що постійне прагнення контролю забирає багато часу й енергії, і навіть заважає відчувати справжню радість і спонтанність. Будучи під постійним наглядом, Каменських відчувала необхідність контролювати кожну емоцію та рух, що зрештою призводило до почуття байдужості на важливих подіях.

Проте, після переоцінки свого життя, Каменських вирішила довіритися собі та процесу, відпустити прагнення контролю. Вона зазначила, що це дозволило їй насолоджуватися новими фарбами життя, відчувати глибокі емоції та відчиняти двері для нових можливостей.

Порушивши досить непросту тему, Каменських викликала бурхливу реакцію в мережі:

«З настанням війни, зрозуміла, що взагалі від нас мало, що залежить. Тому немає сенсу витрачати час на контроль. Ми мурахи щодо всесвіту; Настя ти нікому не цікава і Потап теж пишу російською !!!!!щоб ви зрозуміли; і у нас все не просто і у Вас сумно;

Тотальний контроль призводить до психіатра!; Спочатку вчимося все контролювати, потім розслаблятися ((контроль це на мою думку зайве, він заважає нам жити і бути вільними!) – пишуть під постом Каменських.

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