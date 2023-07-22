Володимир Дантес прокоментував весілля своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Про це розповіла ведуча "Люкс ФМ" Катя Страшко.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин

"Колишній чоловік Дорофєєвої Дантес відповів, чи було йому боляче від роману екс-дружини з другом Михайлом Кацуріним. Відповідь проста, тут і до ворожки не ходи, звичайно що було малоймовірно. А точніше Дантес сказав, що був сильно злий на екс-улюблену, бо була ще купа нюансів, і з-за яких йому було б хоч Данте, але було б хоч Дантес, але з них було б хоч Дантес, і з-за яких йому було б багато нюансів. Єва не спілкуються. Ні він, ні Даша Кацуріну на весілля не запросили. Але Дантес каже, що це цілком нормально. Насправді так, нормально", - зазначила ведуча і нагадала, що колишня Олексія Потапенко (Потапа) Наталія Горова була на весіллі свого колишнього чоловіка, коли той розписався з ним.

Варто зазначити, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва після 10 років стосунків розлучилися минулого року. Після цього зірка пішла до кращого друга родини Міші Кацуріна, а Дантес почав стосунки з колишньою Мишкою - Дашею Кацуріною. А нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін зіграли таємне весілля, на яке колишніх не покликали.

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

"Врятуй, Господи": вибухи гримлять на Миколаївщині, ситуація вкрай небезпечна

Життя відомого актора та музиканта обірвалося в його ж день народження: подробиці трагедії

Окупанти вдарили ракетами посеред дня: від будівлі мало що залишилось

Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
Показати ще

Володимир Дантес

Останні новини України:

Нагадаємо, відома співачка зізналася, за що побила Дантеса

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна розлютила українців через несподіване відео з Дантесом.

Також Politeka писала, що Володимир Дантес у різкій формі відповів українцям, як він виїжджає за кордон