Володимир Дантес прокоментував весілля своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Про це розповіла ведуча "Люкс ФМ" Катя Страшко.

"Колишній чоловік Дорофєєвої Дантес відповів, чи було йому боляче від роману екс-дружини з другом Михайлом Кацуріним. Відповідь проста, тут і до ворожки не ходи, звичайно що було малоймовірно. А точніше Дантес сказав, що був сильно злий на екс-улюблену, бо була ще купа нюансів, і з-за яких йому було б хоч Данте, але було б хоч Дантес, але з них було б хоч Дантес, і з-за яких йому було б багато нюансів. Єва не спілкуються. Ні він, ні Даша Кацуріну на весілля не запросили. Але Дантес каже, що це цілком нормально. Насправді так, нормально", - зазначила ведуча і нагадала, що колишня Олексія Потапенко (Потапа) Наталія Горова була на весіллі свого колишнього чоловіка, коли той розписався з ним.

Варто зазначити, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва після 10 років стосунків розлучилися минулого року. Після цього зірка пішла до кращого друга родини Міші Кацуріна, а Дантес почав стосунки з колишньою Мишкою - Дашею Кацуріною. А нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін зіграли таємне весілля, на яке колишніх не покликали.

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