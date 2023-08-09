Ворог намагається наступати на чотирьох напрямках на Сході, на Лиманському, Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському.

Але, як стверджують у ЗСУ, окупантам ніде не вдається просунутися.

За словами журналіста, політолога і бійця ЗСУ Кирила Сазонова, найгарячіше на Куп'янському напрямку, куди окупанти стягують війська та озброєння.

«Вони туди вже перекинули все, що могли. І доступні резерви перекинули на Бахмут. Намагаються повернути свої позиції, закидають нас чим завгодно та лізуть на штурм. Отримують по зубах», - повідомив Сазонов.

За словами військовослужбовця, на Запорізький напрямок росіяни перекидають резерви із Криму.

«Навіть із Херсонщини перекинули десантуру, за що наші їх одразу покарали зухвалим рейдом на лівому березі Дніпра», - розповів Кирило Сазонов.

Додамо, раніше український захисник, який веде свій телеграм-канал під ніком «Бахмутський демон», повідомив про нові штурми з боку ворога.

Однак усі ці спроби були українськими захисниками відбиті, а окупанти зазнали втрат.

Додамо, що у Мережі також з'явилися цікаві кадри спроби росіян здійснити вилазку на човні на річці Дніпро у Херсонській області. Однак на них чекав «сюрприз» - FPV дрон.

В результаті порушників було «оштрафовано» - ворожий човен знищено, а доля росіян досі невідома.

Передбачається, що вони або загинули одразу, або втопилися.

«Дрони істотно впливають на ситуацію на фронті», - підкреслив волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.

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Також повідомлялося, що окупанти намагаються влаштувати пастку в Авдіївці.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ готують новий казан для окупантів.