Але, як стверджують у ЗСУ, окупантам ніде не вдається просунутися.
За словами журналіста, політолога і бійця ЗСУ Кирила Сазонова, найгарячіше на Куп'янському напрямку, куди окупанти стягують війська та озброєння.
«Вони туди вже перекинули все, що могли. І доступні резерви перекинули на Бахмут. Намагаються повернути свої позиції, закидають нас чим завгодно та лізуть на штурм. Отримують по зубах», - повідомив Сазонов.
За словами військовослужбовця, на Запорізький напрямок росіяни перекидають резерви із Криму.
«Навіть із Херсонщини перекинули десантуру, за що наші їх одразу покарали зухвалим рейдом на лівому березі Дніпра», - розповів Кирило Сазонов.
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Додамо, раніше український захисник, який веде свій телеграм-канал під ніком «Бахмутський демон», повідомив про нові штурми з боку ворога.
Однак усі ці спроби були українськими захисниками відбиті, а окупанти зазнали втрат.
Додамо, що у Мережі також з'явилися цікаві кадри спроби росіян здійснити вилазку на човні на річці Дніпро у Херсонській області. Однак на них чекав «сюрприз» - FPV дрон.
В результаті порушників було «оштрафовано» - ворожий човен знищено, а доля росіян досі невідома.
Передбачається, що вони або загинули одразу, або втопилися.
«Дрони істотно впливають на ситуацію на фронті», - підкреслив волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.
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ЗСУ перехетрили ворога і рвонули на штурм там, де цього ніхто не очікував.
Також повідомлялося, що окупанти намагаються влаштувати пастку в Авдіївці.
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ готують новий казан для окупантів.