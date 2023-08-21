Так, окупанти завдають удари по громадам Бериславського, Каховського та Херсонського районів, гатять по населеним пунктам з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.
Ворог вкотре здійснив авіаудар у районі Ольгівки - цей населений пункт постійно потерпає від авіаційних нальотів росіян.
У Новобериславі російські військові підступно скинули вибухівку з дрону на житлові квартали, вбивши 33-річного місцевого жителя.
Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Токарівки загинула 67-річна місцева жителька.
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Козацьке російські нелюди обстріляли з танку - поранення отримала 45-річна місцева жителька, внаслідок влучання снаряду в будинок загинула 75-річна жінка.
У Понятівці внаслідок обстрілу отримала поранення 68-річна жінка.
Під масованим російським обстрілом перебувала і Золота Балка - там поранено 69-річного чоловіка.
Також росіяни били по Кізомису, Дніпровському, Велетенському. Внаслідок атак пошкоджено лінії електропередач, щонайменше 17 будинків, у яких після влучання снарядів виникали пожежі, вигоріли гаражі та автотранспорт.
У центрі, Корабельному та Дніпровському районах Херсона російські снаряди понівечили приватні та багатоповерхові будинки, вибуховою хвилею у квартирах вибиті шибки, потрощені балкони та фасади будівель, побито дахові покриття.
В центральній частині міста під час артилерійського обстрілу поранено 48-річного чоловіка.
Додамо, що в населених пунктах Херсонщини, що знаходяться на лінії вогню, встановили ще щість мобільних укриттів.
Так, по одному облаштували у Бургунці, Золотій Балці, Новокаїрах, Зміївці, Гаврилівці та Львовому.
Ці села розташовані вздовж Дніпра, а тому російська армія їх постійно «кошмарить».
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Також повідомлялось, що українська земля здригнулася від нових авіаударів.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни накрили вогнем центр Куп'янська, але на цьому не зупинились.