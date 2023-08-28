Сьогодні противник знову наніс удар по одному з навчальних закладів.

Підступного удару було завдано вночі, а під ворожий вогонь потрапив навчальний заклад у Херсоні.

«Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу, запобігши розповсюдженню вогню на більшу площу», - повідомили в ДСНС.

Крім того, вчора бериславські рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж, що виникли через ворожі обстріли у с. Вірівка та с. Миколаївка.

Також повідомляється про ліквідацію шістьох пожеж на відкритих територіях, дві з яких виникли саме через атаку російських військ.

Тим часом в МВС повідомили подробиці щодо наслідків ракетного удару по Кривому Рогу, який ворог завдав 28 серпня близько 5-ї ранку ворог завдав ракетного удару по одному із районів міста.

Як розповіли правоохоронці, окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі.

На місці удару виникла пожежа, яку наразі ліквідували.

«Зруйновані два приватні будинки, ще декілька дачних будинків та автомобілів пошкоджено. На щастя, люди не постраждали. Зараз на місці атаки працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби», - повідомили в МВС України.

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Також повідомлялось про загиблих внаслідок нових атак росіян.

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